Casa Guilhermina de Ana Moura é o melhor álbum nos prémios Play

A cantora portuguesa, Ana Moura, venceu o prémio de melhor álbum do ano nos Prémios Play pelo seu disco de 2022, Casa Guilhermina.

Para além deste galardão, que superou trabalhos de Rodrigo Leão, Club Makumba e Sara Correia, a cantora ainda recebeu o prémio da crítica e de melhor artista feminina na quinta edição do certame, que aconteceu, esta quinta-feira.

Casa Guilhermina foi lançado em novembro do ano passado e marca uma nova fase da carreira da fadista, que sai da caixa do fado tradicional para um novo estilo, com elementos da música africana e eletrónica.

"Quando mostrei pela primeira vez estas músicas a um grande amigo meu, ele disse-me logo: «Ana, esta és mesmo tu». Para quem me conhece sabe que eu sou todas estas influências e nós não temos que escolher ser apenas uma coisa. Deve ser dada a liberdade ao artista para se expressar como ele quer e o espaço para que este se possa encontrar e expressar da melhor maneira", explicou a cantora ao Nascer do Sol, numa entrevista a assinalar o lançamento do disco.

Nas outras categorias, Ivandro venceu o prémio de melhor artista masculino e de melhor canção do ano, para a música Lua, Tudo Recomeça, de Aldina Duarte, foi considerado o melhor álbum de fado, Chasing Contradictions, do Ricardo Toscano Trio, venceu o prémio de melhor disco jazz.

Na música clássica, o melhor disco foi Lamentationes Hebdomadæ Sanctæ, do Ensemble Bonne Corde.

O prémio Lusofonia foi conquistado por Dançarina, de Pedro Sampaio com MC Pedrinho, o de melhor videoclipe foi Caro, de X-Tense com Slow-J, realizado por Gonçalo Carvoeiras e pelo rapper, enquanto o prémio de artista revelação foi entregue a Nena.

A cerimónia, que decorreu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, aplaudiu ainda, de pé, Sérgio Godinho, distinguido com o prémio Carreira.