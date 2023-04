Várias ruas de Lisboa cortadas devido a comemorações do 25 de Abril

As várias manifestações que se vão na realizar na terça-feira, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, vão obrigar ao corte de vários locais de Lisboa, nomeadamente nas freguesias de Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Campolide, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António e São Domingos de Benfica.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, a 44ª Corrida da Liberdade, que vai decorrer entre as 10h e as 13h30 vai obrigar ao corte ou condicionar os seguintes locais:

Rua do Regimento de Engenharia Um (Pontinha) | Estrada da Correia | Rua dos Táxis Palhinhas | Rua do Seminário | Azinhaga da Torre do Fato | Rotunda Visconde de Alvalade | Rua Francisco Stromp | Rua António Stromp | Alameda das Linhas de Torres | Rua Actor António Silva | Avenida Marechal Craveiro Lopes | Campo Grande | Avenida da República | Avenida Duque D´Ávila | Praça do Duque de Saldanha | Avenida Fontes Pereira de Melo | Rua Latino Coelho | Avenida António Augusto de Aguiar | Praça do Marquês de Pombal | Túnel do Marquês | Rua Castilho | Alameda Cardeal Cerejeira | Alameda Edgar Cardoso | Avenida da Liberdade | Rua Alexandre Herculano | Largo do Rato | Rua da Escola Politécnica | Praça do Príncipe Real | Rua Dom Pedro V | Rua de São Pedro de Alcântara | Rua Dom Pedro V | Largo Trindade Coelho | Rua da Misericórdia | Largo da Trindade | Rua Nova da Trindade | Rua da Trindade | Largo do Carmo.

No âmbito do concerto '25 de Abril Sempre', que decorre das das 11h às 20h, o trânsito vai estar condicionado na rua Arco do Carvalhão - entre o Alto do Carvalhão e Rua de Campolide.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), em declarações à agência Lusa, estão marcadas para terça-feira 15 manifestações, quatro das quais junto à Assembleia da República, onde Lula da Silva, presidente do Brasil, vai ser recebido numa sessão solene de boas-vindas.