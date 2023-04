Três pessoas morreram na sequência de queda de helicóptero no Mali

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas nas sequência da queda de um helicóptero das Forças Armadas do Mali.

A aeronave regressava no sábado de uma missão contra extremistas islâmicos quando caiu sobre uma casa no bairro de Missabougou, na capital Bamako, disseram testemunhas do acidente à agência de notícias Efe.

Em comunicado, a junta militar que governa o Mali adiantou que o incidente tinha ocorrido durante uma "operação de vigilância".

Os três mortos eram os tripulantes do helicóptero e os feridos eram civis, adiantou o Governo de transição do país.

No local estiveram várias equipas de emergência e bombeiros.

No mesmo dia, na cidade de Sevaré, na região de Mopti, ocorreu um ataque suicida com um carro-bomba, em que morreram 10 civis e 28 terroristas e ficaram ainda feridos outros 61 civis.