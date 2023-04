Fotografia gerada por Inteligência Artificial vence premio mas 'autor' recusa distinção

O fotógrafo alemão Boris Eldagsen venceu o prémio Sony World Photgraphy Awards 2023. ‘Pseudoamnésia: O Eletricista’, a imagem vencedora, mostra duas mulheres de frente para a câmara, dando a ilusão de ser uma fotografia do início do século XX.

Contudo, o premiado revelou no seu site que vai recusar o prémio «pois o retrato vencedor foi gerado com Inteligência Artificial (IA)». «Obrigado por selecionarem a minha imagem e fazerem deste um momento histórico, pois é a primeira imagem gerada por Inteligência Artificial a vencer uma competição de fotografia prestigiada», escreveu o artista no seu site.

Eldagsen disse em entrevista que a sua proposta tinha como objetivo estimular o debate em torno da IA. «Eu competi para provocar, para saber se as competições estão prontas para a chegada da IA. Não estão», defendeu. O fotógrafo lembrou que fotografias e Inteligência Artificial não são a mesma coisa e que por isso não irá aceitar o prémio. «Se não souberem o que fazer com o prémio, por favor doem-no ao festival de fotografia em Odessa, na Ucrânia», pediu Boris Eldagsen.

Num comunicado, o concurso fotográfico afirmou que, a pedido do artista e tendo em conta as suas declarações e a dificuldade de diálogo com o artista, «retira a obra da competição».