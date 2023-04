Vídeo antigo de Dalai Lama volta a gerar polémica

Depois de ter sido o centro de polémicas por pedir a uma criança para lhe “chupar a língua”, Dalai Lama volta a ser motivo de controvérsia nas redes sociais, com novas patilhas de um vídeo, de 2016, onde surge a tentar colocar a mão na perna da cantora Lady Gaga, que fica visivelmente desconfortável.

Este vídeo foi gravado durante a Conferência de Mayors, em Indianápolis, nos Estados Unidos, onde o líder espiritual toca com um dedo no joelho da cantora, antes de esticar o braço e tentar alcançar outra parte da perna da cantora, que agarrou na mão do Dalai Lama, de forma a impedir que este lhe tocasse.

Apesar de ambos sorrirem e manterem a compostura, diversos cometários referem que Lady Gaga, que, até ao momento, não comentou a nova polémica de Dalai Lama, demonstrou constrangimento com esta ação.

O chefe supremo do budismo tibetano, cujo nome real é Tenzin Gyatso, de 87 anos, é o 14.º Dalai Lama, e está exilado na Índia desde 1959, depois de o Tibete ter sido anexado pela China.

Após a grande indignação gerada pelo vídeo com a criança, a equipa do líder religioso veio pedir desculpas pelo acontecimento, no entanto, esta não é a primeira polémica em que o Dalai Lama está envolvido,

O homem a quem foi atribuído um prémio Nobel, em 1989, disse numa entrevista à BBC, em 2019, que se o próximo Dalai Lama fosse uma mulher, teria de ser "atraente".