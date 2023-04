Algarve. Jovem que esteve desaparecida durante mais de 20 horas recebeu alta hospitalar

Érica Vicente, a jovem de 17 anos que tinha estado desaparecida durante mais de 20 horas, depois de ter sido empurrada pelo vento, em Vila Real de Santo António, já esteve alta hospitalar.

Em declarações à CNN Portugal, Fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve disse que a jovem já não se encontra nos "cuidados imediatos" do hospital.

A jovem de 17 anos que estava desaparecida desde o final do dia de sábado na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António, foi, no domingo, encontrada com vida.

Durante a tarde de domingo, as buscas tinham sido alargadas em cerca de 37 quilómetros, desde a ilha Cristina, em Espanha, até Faro.

Érica foi encontrada pelas 17h por marinheiros a bordo de "um navio mercante que se encontra neste momento a 25 milhas (cerca de 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António", explicou ontem, em conferência de imprensa, o capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira, João Afonso Martins.

A vítima encontrava-se ainda em cima da prancha, de biquíni e num elevado estado de hipotermia.

"Estamos a falar de uma jovem que está neste momento numa fase muito frágil, não está propriamente bem, está em estado elevado de hipotermia", realçou João Afonso Martins, sublinhando que Érica "esteve apenas com um biquíni a noite inteira na água, com muito vento e frio".

“Respondeu pelo nome, disse de onde era, está bem”, informou a mesma fonte.

A jovem foi posteriormente transportada pelo navio até ao porto de Tânger e depois levada de helicóptero para o Hospital de Faro.