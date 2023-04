Receita de Tomatada com Beringela & Queijo de Cabra no Forno

Se me perguntarem o que deveríamos ter sempre pronto em casa, é sem dúvida um bom molho de tomate, passata, tomatada.... mesmo que não esteja em estação vale sempre a pena ter.

Cada um terá sem dúvida o seu de eleição a verdade é que é muito versátil para adaptar a pratos práticos do dia-a-dia, para massas, se quiseres improvisar uma bolognesa para os miúdos, ou até este assado no forno, onde apenas juntamos alguns ingredientes que foram feitos uns para os outros, com sabores bem mediterrânicos e apetecíveis.

Tudo simples e prático para termos uma deliciosa refeição, principalmente para aqueles dias em que temos outras tarefas a mistura.

TOMATADA COM BERINGELA & QUEIJO DE CABRA NO FORNO

Ingredientes

Molho de tomate a gosto (podes usar a minha receita ou a que mais te agradar)

2 beringelas cortada em cubos

1 queijo de cabra meia cura (podes substituir com feta se preferires)

1 cabeça de alho

Tomate cherry de cacho

Azeitonas pretas ou outras que gostes mais

PARA O MEU MOLHO DE TOMATE

azeite extra virgem de boa qualidade para forrar a panela

Pitada de flocos de piripíri

2 dentes de alhos esborrachados

1 cebola picada media

orégãos secos qb

manjericão fresco picado

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

pimenta preta moída na hora qb

1 lata grande de tomates inteiros

4 tomates maduros, picados sem sementes e pelados

Método

Refogar a cebola e o alho na panela. Junta o tomate fresco e em lata, o açúcar, o sal e a pimenta e mexer. Quando levantar fervura, reduzir o lume e deixar cozinhar, em lume brando, durante cerca de 20 a 30 minutos, até o molho ficar ligeiramente espesso. Mexer bem, polvilhar com orégãos secos, manjericão, flocos de piripíri e está pronto a servir

Se preferir um molho macio e cremoso, sem pedaços, pode triturar tudo no final com a varinha mágica.

PARA MONTAR A ASSADEIRA DE BARRO

Colocar a beringela e temperar com azeite, sal, pimenta preta e verter o molho de tomate até cobrir as beringelas, colocar o queijo no centro, tomate cereja e as azeitonas, levar ao forno preaquecido e deixar cozinhar.

O tempo de cozedura irá sempre depender do tamanho em que se cortou a beringela

Tirar do forno e finalizar, temperando com orégãos secos, manjericão fresco, pimenta preta e flocos de piripíri.

Servir com pão fresco da avó ou pita