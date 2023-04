Os sete treinadores portugueses e a luta pelo Brasileirão

Abel Ferreira, que lidera a equipa campeã do Palmeiras, é um dos sete treinadores que irá disputar a edição de 2023 da liga Brasileira de Futebol, que arranca este sábado. A ele juntam-se Luís Castro, encarregue de levar o Botafogo aos lugares de acesso à Taça de Libertadores, António Oliveira, que decidiu rumar ao Coritiba, deixando para trás o Cuiabá que é agora orientado por Ivo Vieira. Vindo de um sucesso nos países da América Latina (Equador e México), Renato Paiva aceita o novo desafio de coordenar o Bahia. A esta armada de treinadores portugueses junta-se também Pepa no Cruzeiro e Pedro Caixinha no Bragantino.

O início desta época é marcado pela saída de Vítor Pereira do comando do Flamengo. O treinador não resistiu a uma série de maus resultados tendo apenas aguentado 3 meses no clube brasileiro.

Destaca-se, porém, a prestação de Abel Ferreira na liderança do Palmeiras. O treinador luso conseguiu, desde 2020, vencer duas Taças Libertadores e um Campeonato brasileiro. As expectativas do “Verdão” esta época, não poderiam ser maiores.

Com 11 conquistas do "Brasileirão", o Palmeiras é um dos candidatos ao título, juntando-se ao Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Santos.

Pepa possui também um grande desafio na época que irá arrancar este sábado. Recém-chegado à principal divisão do país-irmão, o Cruzeiro tem na sua história duas Libertadores e quatro edições do Brasileirão.

Luís Castro manteve-se no mais alto escalão brasileiro tendo alcançado na época passada o 11º lugar. Numa liga imprevisível e onde tudo pode acontecer, Castro possui a tarefa difícil de chegar a um lugar mais acima na tabela e alcançar a taça dos Libertadores, tendo sempre na sua agenda a luta pela manutenção.

Apesar de não serem os principais candidatos ao Brasileirão, Caixinha, no Bragantino, António Oliveira, no Coritiba, e Ivo Vieira, no Cuiabá, reforçam a presença dos treinadores portugueses no futebol brasileiro.

Nesta primeira jornada vai haver batalhas entre portugueses. Abel irá defrontar Ivo Vieira no Palmeiras Cuiabá e, mais tarde, Caixinha irá receber Renato Paiva no Bragantino-Bahia. O Botafogo de Luís Castro irá receber o São Paulo e o Coritiba de António Oliveira irá jogar com o Flamengo. Pepa, no cruzeiro, fecha a ronda no campo do Corinthians.