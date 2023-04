Hungria aprova lei que incentiva denúncias de famílias homossexuais

O diploma, aprovado esta semana pelos deputados, autoriza que os cidadãos alertem as autoridades para comportamentos que alegadamente violem "o papel do casamento e da família consagrado na Constituição" e que não tenham em conta os direitos das crianças a identificar-se "com o sexo de nascimento", noticiou a agência Bloomberg.