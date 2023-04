Alenquer. Homem desaparecido encontrado pelo pai

O homem, de 39 anos, que estava desaparecido há uma semana na zona de Alenquer foi encontrado com vida, no sábado à tarde.

Está internado no hospital de Vila franca de Xira com uma infeção renal e no pâncreas, mas o seu estado de saúde é estável, escreve o Correio da Manhã, que dá conta de que terá sido o pai quem o conseguiu localizar.

O homem terá dito que foi sequestrado, mas recusa falar sobre os raptores.

Recorde-se que já depois do alerta para o seu desaparecimento e durante a realização de buscas, realizadas pela GNR e pelos bombeiros, foram encontrados alguns objetos do homem desaparecido, como um gorro e um telemóvel, junto estaria também um saco com ossos, o que deixou a família preocupada com o que teria acontecido.