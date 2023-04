Alcântara. PSP detém seis pessoas em operação policial

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta madrugada, seis pessoas no âmbito de uma operação na zona de Alcântara, em Lisboa, por crimes relacionados com a posse ilegal de armas, tráfico de estupefacientes e condução sob efeito de álcool.

"Temos seis detenções, das quais duas por posse de estupefacientes, nomeadamente haxixe, uma detenção por arma proibida e apreensão de uma soqueira e três por condução sob efeito de álcool", disse o subintendente Nelson Ribeiro, em declarações à TSF.

Foram ainda controladas cerca de 400 pessoas e fiscalizadas 60 viaturas.

A operação policial envolveu elementos “de várias valências da PSP, nomeadamente da Divisão territorial e de Trânsito com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico", diz ainda um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, enviado esta sábado às redações.