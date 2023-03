Filhos menores de atacante a centro Ismaili estão em instituição

Os três filhos menores de Abdul Bashir, homem que assassinou duas mulheres esta terça-feira no Centro Ismaili, estão provisoriamente numa instituição, uma vez que o detido está preso e a mãe morreu há cerca de três anos, quando a família se encontrava num campo de refugiados na Grécia.

As crianças continuam a manter o contacto com a comunidade e as suas rotinas escolares.

"As crianças estiveram ontem a ser acompanhadas no Centro Ismaili por pessoas que as conhecem, por equipa de psicólogos e pela segurança social. A comunidade ofereceu-se para os acolher em famílias", avança o Centro Ismaili.

Esta decisão é provisória, sendo que a definitiva será tomada mais tarde.