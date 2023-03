Leitura do acórdão dos e-mails do Benfica adiada para maio

Foi adiada para o dia 12 de maio a leitura do acórdão sobre o caso dos e-mails do Benfica divulgados no programa "Universo Porto da bancada", do Porto Canal, que tem como arguidos Francisco J.Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães.

Os juízes consideram que os crimes de violação de correspondência e de ofensa à pessoa coletiva, de que Francisco J.Marques e Diogo Faria são acusados, são agravados.

A defesa de Francisco J. Marques, lembra que o agravamento dos crimes não significa que haverá condenação do diretor de comunicação do FC Porto.

Rui Patrício, advogado do Benfica, diz que o clube sempre esteve “confortável porque entende que tem razão” e que “do ponto de vista estatístico os casos de alteração da qualificação jurídica mais frequentemente dão em condenação”.