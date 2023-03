Arguidos do acidente que matou Sara Carreira vão todos a julgamento

O tribunal de Santarém decidiu, esta segunda-feira, que todos os arguidos acusados de crime no caso do acidente de viação que vitimou Sara Carreira vão ser julgados, avança o JN.

Segundo a mesma fonte, a acusação diz que o acidente aconteceu por volta das 18h30 do dia 5 de dezembro de 2020, já "noite escura" e com períodos de chuva fraca, com o embate do veículo conduzido por Cristina Branco na viatura de Paulo Neves, que circulava na faixa da direita a entre 28,04 e 32,28 quilómetros/hora sob o efeito de álcool.

A fadista Cristina Branco ligou as luzes indicadoras de perigo e abandonou o carro, mas é acusada de não ter feito a pré-sinalização de perigo.

O relato do acidente que está na acusação diz que, às 18h49 horas, Ivo Lucas circulava pela faixa central entre 131,18 e 139,01 quilómetros/hora, e não conseguiu desviar-se da viatura da fadista, no qual embateu com o lado esquerdo, seguindo desgovernado para o separador central e capotou diversas vezes até se imobilizar na faixa da esquerda, quase na perpendicular, com parte a ocupar a faixa central.

Pelas 18h51 horas, Tiago Pacheco seguia pela via central entre 146,35 e 155,08 quilómetros/hora, e de acordo com a acusação, não reduziu a velocidade, por isso não conseguiu desviar-se da viatura de Ivo Lucas, onde este ainda se encontrava, assim como Sara Carreira.