Descargas ilegais de resíduos em Loures detetas pelas GNR

O Comando Territorial de Lisboa, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Franca de Xira, detetou três descargas ilegais de resíduos, no concelho de Loures.

No âmbito do Dia Mundial da Água, os elementos do SEPNA realizaram, no dia 15 de março, uma operação de combate à poluição em recursos hídricos onde foram recolhidas amostras que foram entregues à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde foi possível apurar” que as amostras recolhidas continham componentes de elevada perigosidade para a saúde pública e para o ecossistema envolvente em uma linha de água, pelo que foi realizada uma ação de fiscalização em um operador de gestão de resíduos”, revelou a autoridade.

No decorrer da ação foram detetadas descargas ilegais de efluentes diretamente para a linha de água sem qualquer tipo de tratamento, ou seja, sem qualquer tipo de mecanismo que assegurasse a sua depuração.

Foi apreendido um veículo ligeiro de mercadorias e a elaboração de três autos de contraordenação remetidos para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e para a Câmara Municipal de Loures.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loures.