Portugal competitivo e ambicioso

por João Sena

A quatro meses do início do Campeonato do Mundo, o selecionador nacional Francisco Neto passou uma mensagem de confiança relativamente à participação da seleção feminina no torneio que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

O sorteio não foi propriamente feliz para Portugal, que na fase de grupos vai defrontar os Estados Unidos, atual detentor do título mundial, os Países Baixos, finalista vencido, e o Vietname, que se estreia na prova. «É um grupo difícil, mas temos de demonstrar ambição», afirmou Francisco Neto, no fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

A experiência internacional da maioria das jogadoras e a participação nos europeus de 2017 e 2020 dão à equipa a maturidade necessária para enfrentar os grandes desafios de verão. «Tal como no último Europeu, queremos chegar ao último dia da fase de grupos a depender só de nós. Teremos de ser altamente competitivos e organizados para podermos chegar ao jogo com os Estados Unidos sem ter de fazer contas. As experiências nos últimos europeus deixaram-nos emocionalmente mais preparados», assumiu o selecionador.

Apesar da qualidade dos adversários, Francisco Neto lembra a evolução do futebol feminino em Portugal, garantindo que a seleção nacional tem atualmente mais argumentos para disputar os grandes torneios. «Há um bom trabalho da estrutura federativa, mas também dos clubes. As jogadoras chegam cada vez mais bem preparadas e em melhores condições. É difícil fazermos a convocatória com tantas opções, isso é sinal do crescimento do futebol feminino», disse o técnico nacional, lembrando que «cada vez há mais jogadoras com contratos profissionais nos clubes». Francisco Neto fez questão ainda de sublinhar: «Já conseguimos olhar para adversários de uma outra forma. Em 2017, tínhamos 14 jogadoras profissionais a jogar no estrangeiro, atualmente temos seis lá fora, porque as outras já conseguem estar em Portugal a fazer aquilo que mais gostam».

Na preparação para o Mundial, Portugal vai realizar dois jogos em Guimarães frente ao Japão (7 de abril) e País de Gales (11 de abril). Essas partidas servirão para «avaliar o estado da equipa e perceber como está a preparação», afirmou o técnico. E justificou a escolha: «Defrontar uma equipa de uma outra confederação [o Japão], que tem objetivos ambiciosos no Mundial, vai permitir uma adaptação às dificuldades que iremos encontrar. Vamos experimentar novas ideias e verificar o nível a que estamos».