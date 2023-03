Primavera começa hoje com máximas a chegar aos 24 graus

A primavera começa esta segunda-feira com temperaturas a variar entre os 17 e os 24 graus em Portugal continental, acompanhadas de céu geralmente pouco nublado, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O equinócio de primavera terá início às 21h24 horas (hora de Lisboa).

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus (em Bragança) e os 12 (em Faro). Já as máximas estarão entre os 17 (em Viana do Castelo) e os 24 (em Évora e Beja).

Relativamente às ilhas, na Madeira está previsto céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade durante a tarde, e possibilidade de chuva fraca, principalmente nas vertentes norte e nas terras altas até ao final da manhã.

Nos Açores, para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (S. Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira) o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com algumas abertas, chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde.

No grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) esperam-se períodos de céu muito nublado mas com boas abertas.