Porto. Número de pessoas na situação de sem-abrigo diminuiu em 2022

A cidade do Porto diminuiu, o ano passado, o número de pessoas em situação de sem-abrigo, comparativamente com 2021, registando-se um total de 647 pessoas.

“Das pessoas em situação de sem-abrigo identificadas, apenas 40,5% são residentes na cidade do Porto, assistindo-se a um aumento de 11,4% de pessoas em situação de sem-abrigo face a 2021 provenientes de outros municípios”, disse Fernando Paulo, vereador do pelouro da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo, citado no comunicado da câmara municipal.

Houve, assim, uma diminuição de 83 pessoas nesta condição: menos 60 pessoas (26%) na condição de “sem teto” e menos 23 pessoas (4,6%) “sem casa”, explicou, em comunicado.

O vereador afirma ainda que os números apurados reforçam “a necessidade premente da adoção de uma estratégia intermunicipal para fazer face a este desafio, ao qual não pode ser só o município do Porto a responder”.

A maioria destas pessoas (82,1%) são homens, “mantendo-se a tendência registada em anos anteriores”, refere ainda a nota, e situam-se entre os 45 e 64 anos (66,13%) e entre os 31 e 44 anos (21,9%), destacou.

À semelhança de 2021 e anos anteriores, a esmagadora maioria das pessoas em condição de sem-abrigo é de nacionalidade portuguesa (87%), sendo 13% de outros países.

“Relativamente às causas que levam à situação de sem-abrigo, continuam a prevalecer as dependências, nomeadamente o consumo de álcool e substâncias psicoativas”, frisou o município.