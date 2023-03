Mundial 2026 com 48 seleções aprovado pela FIFA

A FIFA aprovou esta terça-feira o novo formato competitivo do Campeonato do Mundo 2026, onde estarão presentes 48 seleções, distribuídas em 12 grupos. Estarão mais 16 equipas do que o habitual na competição.

Esta decisão saiu do 73.º congresso do organismo, que decorreu em Kigali, no Ruanda, ficou também definido que a final do Mundial2026, que vai ser organizado por Estados Unidos, Canadá e México, será no dia 19 de julho.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da FIFA.

Além da passagem de 32 para 48 equipas, o Campeonato do Mundo passará a ter 16 avos de final, ao contrário do que acontecia até agora, em que apenas os dois primeiros classificados dos oito grupos apuravam-se para os oitavos de final.

Desta forma, também se apurarão para os 16 avos de final os oito melhores terceiros colocados.

O Mundial2026 terá um total de 104 jogos, mais 40 do que atualmente.

O Conselho da FIFA aprovou ainda a criação de um grupo de trabalho para discutir e implementar princípios de bem-estar dos futebolistas, como por exemplo garantir mais e melhor descanso para os jogadores.