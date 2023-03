Madeira. Jovem de 24 anos resgatado do mar na freguesia da Calheta

Um jovem de 24 foi, na tarde de sábado, resgatado junto à praia da Fajã do Mar, na freguesia da Calheta, na Madeira.

O jovem, explica a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado, encontrava-se "em dificuldades na água", tendo a autoridade recebido um alerta para "uma pessoa em dificuldades no mar devido à forte ondulação que se fazia sentir no local".

De seguida, foram ativados para o local os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, sendo que, quando chegaram ao local, o jovem estava isolado numa zona rochosa, apresentando "diversas escoriações no corpo".

O mesmo foi depois resgatado para a marina da Calheta e transportado para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Calheta.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.