Braga. Mulher morre atropelada pelo marido na garagem de casa

Uma mulher, de 75 anos, morreu atropelada pelo marido na garagem da casa onde ambos residiam, em Braga, este sábado.

O alerta foi recebido pelos bombeiros às 12h16 e o óbito foi declarado no local, confirmou uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, ao Correio da Manhã.

No local, estiveram oito bombeiros, uma equipa do INEM com dois psicólogos e a GNR.