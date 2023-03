Brasil. Deputado acusado de transfobia após discursar com peruca | VÍDEO

Um deputado federal do Brasil, Nikolas Ferreira, foi acusado de transfobia depois de ter colocado, enquanto discursava na Câmara dos Deputados, uma peruca e ter dito que se sentia uma mulher trans.

De acordo com a CNN Brasil, o deputado, de 26 anos, decidiu colocar o adereço porque, disse, teria “lugar de fala” para discursar no Dia Internacional da Mulher, que se assinalou na terça-feira.

"Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu sinto.me mulher. Deputada Nikole”, disse o deputado bolsonarista.

"As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres que estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade", acrescentou, afirmando que as mulheres “não devem nada ao feminismo”.

"Retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade e formem a sua família, dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão valorosas", concluiu.

O caso foi reportado ao Ministério Público Federal (MPF) e um abaixo-assinado, promovido pela deputada federal Erika Hilton – mulher trans – pede a suspensão do seu mandato.

“É repugnante um congressista usar as vestes da imunidade parlamentar para, premeditadamente, cometer crime passível de imputação a qualquer cidadão ou cidadã”, diz o comunicado da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público.