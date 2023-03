Açores. Bispo afasta dois padres por suspeita de abusos sexuais de menores

O bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores, afastou dois padres da diocese - um sacerdote de São Miguel e outro da ilha Terceira –, que têm o seu nome na lista de suspeitos de abusos sexuais de menores que foi entregue à igreja católica, pela comissão independente.

Em comunicado, enviado às redações, o bispo D. Armando Esteves Domingues refere que foram recebidas denúncias relativas a oito casos de alegados abusos ocorridos em sete concelhos da região autónoma - ocorridos entre 1973 e 2004, por pessoas diferentes – sendo que quatro dos suspeitos já morreram.

Os outros dois, porém, “não foram considerados casos relevantes pela Comissão Independente ao cruzar dados entre as denuncias feitas à Comissão e a investigação histórica aos arquivos da diocese", explica ainda a nota.

"O bispo diocesano já falou com ambos e, em conjunto acordaram, que os sacerdotes em causa ficarão impedidos do exercício público do ministério até ao final do processo de investigação prévia, que já foi iniciado na Diocese e de acordo com as normas canónicas”, pole ler-se.

O caso será participado ao Ministério Público.