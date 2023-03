Bruno Fernandes altamente criticado em Inglaterra

Bruno Fernandes tem sido duramente criticado depois da goleada histórica por 7-0 frente ao Liverpool. O português está debaixo de fogo devido à sua postura no jogo.

Chris Sutton, antigo jogador inglês garante, “o Bruno Fernandes fez uma das piores atuações que alguma vez vimos de um jogador, e certamente de um capitão, na Premier League."

O agora comentador desportivo acrescentou ainda que o médio teve um “comportamento infantil”.

Gary Pallister, antigo defesa dos “red devils”, juntou-se ao coro de críticas ao médio: “Os jogadores mostraram muita petulância ao testarem o árbitro e o Bruno até podia ter sido expulso. Não estava a defender, a certa altura desistia dos lances. Era exatamente o que acontecia na temporada passada. Estar a perder por seis golos na segunda parte e jogar assim é imperdoável. Onde é que estava a vontade, a luta? Onde estava a liderança e a determinação para travar aquela sequência de golos?”, sublinhou.

Roy Keane, uma das figuras do Manchester United, também não foi suave nas palavras de ataque: “A linguagem corporal do Bruno Fernandes foi vergonhosa. É um rapaz muito talentoso, é o capitão, tem muito talento, mas a linguagem corporal dele, a agitar os braços e sem correr... tu não irias estar feliz com ele naquele balneário”

O jornal Daily Mirror avançou na segunda-feira que o luso Bruno Fernandes corre o risco de ser castigado com cinco jogos de suspensão, por um alegado empurrão do jogador ao árbitro auxiliar Adam Nunn durante o jogo em Anfield.

Recorde-se que o Manchester United igualou, mais de 91 anos depois, a pior derrota da sua história no futebol.