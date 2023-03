"Só dependemos de nós para alcançar os objetivos", salienta Rui Costa

Na cerimónia de entrega de emblemas de dedicação a associados com 75, 50 e 25 anos de filiação do Benfica, este sábado, Rui Costa falou sobre a ótima fase das águias, que lideram o campeonato.

"O futuro vai sorrir-nos. O passado orgulha-nos o presente desafia-nos e o futuro inspira-nos. Só dependemos de nós para alcançar os objetivos e conquistas que os sócios anseiam e merecem. É nisso que temos de estar concentrados, no nosso talento, trabalho e ambição", disse o presidente dos encarnados.

"O Benfica é tão forte quanto maior e mais participativa for a massa adepta. O Benfica é e sempre será dos sócios. Somos todos nós que tornamos este clube tão vibrante, tão imparável. É neste amor que dedicamos ao Benfica que nos tornamos tão fortes e tão inigualáveis. Obrigado por fazerem deste clube cada vez maior”, acrescentou.

Entre os sócios distinguidos com emblemas de fidelidade na sessão solene estão figuras incontornáveis do clube, como o antigo jogador Nuno Gomes ou o antigo candidato à presidência do clube da Luz, João Noronha Lopes.

São entregues 25 anéis de platina, 299 emblemas de ouro e 828 de prata.