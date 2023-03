CP suprime mais de 500 comboios esta quinta-feira

O CP suprimiu esta quinta-feira, entre as 00h00 e as 14h00, 514 comboios dos 692 previstos, no último dia de várias greves que têm afetado a operação da transportadora.

Estes números foram avançados à agência Lusa, pela CP que adiantou que realizou 178 viagens, cumprindo os serviços mínimos, o que corresponde a um nível de supressão de 74,3%

No serviço de longo curso, de um total de 39 comboios programados, 29 foram suprimidos, enquanto no regional, de 186 estimados não se realizaram 138.

Nos urbanos de Lisboa, de 328 estimados não se realizaram 244 comboios e, no Porto, de 139 estimados, 103 foram suprimidos.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que envolve também a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP já tinha alertado na passada sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00h00 de segunda-feira e as 23h59 de quinta-feira, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).