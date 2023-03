Recolhidas 38,9 toneladas de resíduos relacionados com droga no Porto

O comandante da Polícia Municipal do Porto revelou esta quinta-feira que, este ano, já foram recolhidas 38,9 toneladas de resíduos relacionados com o consumo de droga, estimando que, a manterem-se os valores, sejam recolhidas quase 250 toneladas até dezembro.

"Todos os dias acompanhamos as ações de limpeza e, neste momento, já foram recolhidas 38,9 toneladas de resíduos relacionados com o consumo de droga", disse António Leitão, na conferência "Livre de drogas", organizada pelo Correio da Manhã, a CMTV e a Câmara do Porto.

Entre os resíduos encontram-se pratas, seringas e cachimbos.

Desde 2018 que a Câmara do Porto recolhe, no âmbito do programa "Porto, Cidade Sem Droga", resíduos provenientes do consumo de estupefacientes, sobretudo nas zonas da Pasteleira, Fluvial e Aleixo, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

Em outubro de 2022, na reunião do Conselho Municipal de Segurança, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, adiantou que, desde 2018 e até à data, tinham sido recolhidos 363.9 toneladas de resíduos.

Na altura, o vereador estimou que se recolhessem 158,8 toneladas daqueles resíduos naquele ano.

Na conferência, que decorreu no Rivoli, foram ainda abordados os problemas associados ao consumo e tráfico de droga, como a segurança, saúde pública, reinserção, criminalidade e ação policial.