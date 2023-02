Porto. Mulher morre atropelada em Amarante

Uma mulher, de 67 anos, morreu este sábado atropelada, em Amarante, no Porto.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR disse que o alerta para o atropelamento, na União de Freguesias de Amarante, foi dado às 10h21.

A vítima "ficou presa debaixo do carro", com o óbito a ser declarado no local do acidente, depois de terem sido feitas “manobras de reanimação” por parte dos Bombeiros Voluntários de Amarante.

A investigação do atropelamento está a cargo da GNR.