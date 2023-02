Programa 'Mais Habitação' em consulta pública até 10 de março

O Governo enviou esta segunda-feira para consulta pública o programa ‘Mais Habitação’, aprovado na semana passada em Conselho de Ministros. A consulta decorre até dia 10 de março.

O documento, explica o Ministério da Habitação, “contém para já as principais explicações de cada uma das medidas aprovadas pelo Governo, de forma a facilitar a participação pública por parte dos cidadãos”.

E acrescenta que todos os cidadãos, organizações, entidades, municípios, entre outros, podem assim apresentar sugestões, “que o Governo avaliará aquando da aprovação final deste programa no Conselho de Ministros de 16 de março”.

Para discutir este programa, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, convocou para o próximo dia 3 de março, o Conselho Nacional de Habitação, "onde têm assento todas as entidades do setor, pretendendo-se assim ouvir cada um dos agentes sobre as várias medidas apresentadas".