Bulgária. Sete detidos no caso dos 18 mortos encontrados em camião

Sete pessoas foram detidas na Bulgária por ligações ao caso dos 18 migrantes que foram encontrados mortos por asfixia dentro de um camião trancado e abandonado perto de Sofia, a capital do país.

A informação foi avançada por uma fonte do Ministério do Interior búlgaro, citada pela AFP.

De acordo com a tutela, o líder da rede de traficantes está entre os detidos, sendo que o homem já tinha sido condenado a cinco meses de prisão com pena suspensa por tráfico de pessoas.

Os primeiros dados da investigação sugerem que o camião transportava ilegalmente 52 pessoas escondidas sob pranchas de madeira, suspeitando-se ainda que os migrantes eram afegãos que tinham partido da Turquia para a Europa.

Do grupo, 34 migrantes foram foram resgatados e transportados para o hospital na sexta-feira, sendo que alguns estão a ser tratados por envenenamento por monóxido de carbono devido à inalação do fumo do escape do veículo, disse um médico da unidade de urgências do Hospital Pirogov.

"Estavam a receber oxigénio de forma muito limitada e não tinham água, pelo que estão gravemente desidratados, e não comem há vários dias", adiantou o profissional.