Fuga de gás obriga à evacuação de dois prédios em Carnaxide

Uma fuga de gás num contador, esta segunda-feira, levou à evacuação de dois prédios, um com cinco andares e outro com seis, na rua Amélia Rey Colaço, em Carnaxide, em Oeiras.

Foram retiradas dos edifícios 34 pessoas "por precaução", segundo avança o Notícias ao Minuto.

Os Bombeiros Voluntários de Carnaxide revelaram que foram retiradas 18 pessoas de um prédio e 16 de outro.

O alerta foi dado pelas 19h20 e a fuga foi resolvida pelo Piquete Lisboa Gás, "sem feridos a registar".

No local estiveram quatro operacionais, um veículo de combate a incêndios, uma ambulância com dois operacionais e um veículo de transporte de doentes não urgentes com um elemento.