Dois portugueses na lista de candidatos ao onze do ano da FIFA

A FIFA e a FIFPro anunciaram esta segunda-feira, a lista de candidatos ao onze do ano, que será revelado na gala dos prémios The Best, no próximo dia 27 de fevereiro.

O principal destaque vai para os dois jogadores portugueses na lista de nomeados. São eles João Cancelo, que chegou ao Bayern Munique neste mercado de inverno, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr.

Entre os finalistas estão também grandes estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé e ainda o ex-Benfica, Enzo Fernández.