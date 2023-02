Cristiano Ronaldo faz "póquer" pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira quatro golos no jogo entre o Al Nassr e o Al Wehda, na 16ª jornada do campeonato saudita de futebol.

O clube do português ganhou por 4-0.

Desde que foi contratado, CR7 só tinha marcado um golo, e de penálti, apesar de já ter disputado três jogos, e vinha por isso alvo de críticas.

Contudo, hoje fez o "póquer", aos 21, 40, 51 e 60 minutos.

Desde setembro de 2019 que o craque não fazia esta proeza, tendo, dessa vez, representado a seleção nacional num jogo frente à Lituânia, no apuramento para o Euro2020.

A vitória faz com que o Al Nassr recupere a liderança da Liga saudita, com 37 pontos, os mesmos do Al Shabab, que é segundo, seguido do Al-Ittihad, com 34, e do Al-Hilal, que está na final do Mundial de clubes, depois de eliminar os brasileiros do Flamengo, com 32.