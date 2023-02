AR levanta imunidade a Pinto Moreira para responder por crimes relacionados com corrupção

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou, esta quarta-feira, o parecer de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira, para ser constituído arguido e interrogado como tal no âmbito da Operação Vortex.

O levantamento da imunidade parlamentar terá sido requisitado pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto segundo o jornal Público.

Recorde-se que Pinto Moreira deixou a vice-presidência social-democrata há duas semanas, na sequência de ter sido noticiado o seu envolvimento no processo, onde constam crimes como corrupção passiva de titular de cargo público, tráfico de influência, prevaricação e abuso de poder.

O tribunal pretende ouvir o deputado Joaquim Pinto Moreira por suspeita de corrupção passiva e prevaricação.