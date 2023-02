Detido após conduzir sem habilitação legal e comprar droga com filho menor

Um homem de 31 anos foi detido, na quinta-feira, por conduzir sem carta e ter deixado o filho de apenas 10 anos sozinho no interior do carro para comprar estupefacientes, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto.

O homem, desempregado, residente em Matosinhos, terá sido intercetado por agentes da PSP pelas 22h20, na sequência de uma ação de prevenção criminal no mesmo bairro, revelou força de segurança, em comunicado enviado às redações.

As autoridades “verificaram que no interior de um veículo ligeiro de passageiros que ali se encontrava estacionado se encontrava uma criança de 10 anos sozinha”, e verificaram que “o desempregado e pai da referida criança ali se havia deslocado com a intenção de adquirir estupefacientes”.

A viatura em que o homem se deslocava estava sinalizada pela polícia desde o dia 13 de janeiro, por falta de seguro de responsabilidade civil. Além disso, o homem não tem carta de condução.

Os factos foram remetidos às Autoridades Judiciárias, e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência, devido à “prática do crime de exposição ou abandono do menor de idade”.