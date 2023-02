Viver Cascais já conta com mais de 100 mil cartões

Cascais atingiu esta quinta-feira mais de 100 mil cartões Viver Cascais. Este número significa que há mais de 100 mil pessoas em Cascais com acesso a transportes gratuitos, teleconsultas gratuitas 24 horas por dia, consultas de pediatria gratuitas 24 horas por dia, entrega gratuita de medicamentos em casa, 100 min de estacionamento gratuito por dia, acompanhamento veterinário gratuito, benefícios fiscais, como redução no IMI (taxa que pode ser de 0,30% até 0,34%), inúmeros descontos nos museus, 10% desconto nas publicações municipais, 20% de desconto nos bilhetes para eventos como EDP Cool Jazz e Millennium Estoril Open e ainda acesso ao Golden Circle nas Festas do Mar.

Criado por Miguel Pinto Luz, vice-presidente do município, este cartão atingiu, em pouco mais de dois anos, quase metade da população, já que Cascais tem 214 mil habitantes. «Tão importante como criar soluções é garantir que as mesmas são utilizadas. Por isso comunicá-las, torná-las práticas e acessíveis para todos, é fundamental», diz Miguel Pinto Luz ao Nascer do SOL, acrescentando que «uma marca que nos orgulha, mas que acima de tudo garante que as nossas soluções são efetivas, que chegam a todos e que verdadeiramente são ferramentas para o aumento da qualidade de vida».