IX Fórum de Diretores de Auditoria Interna

No dia 1 de fevereiro teve lugar mais um Fórum de Diretores de Auditoria Interna, organizado pelo Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), na Sala dos Presidentes da Associação Industrial Portuguesa (AIP) em Lisboa. À semelhança de anos anteriores, este continua a ser um dos mais importantes eventos anuais do IPAI - entidade profissional sem fins lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão de Auditor Interno e promove a associação, formação e certificação de todos os profissionais e estudiosos de Auditoria Interna, sendo também a entidade que representa em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA), fundado em 1941, nos Estados Unidos da América.

Na sua nona edição, o evento teve como tema “Data Analytics Framework”, contando com a presença de membros e parceiros do IPAI, de vários sectores da atividade económica, o que permitiu um amplo debate e discussão sobre os desafios e o papel da Auditoria Interna nas organizações.

Findo o período pandémico, o evento foi novamente presencial, o que permitiu reabilitar o habitual networking nestas ocasiões, assim como, troca de experiências e a partilha de conhecimentos entre todos os participantes.

O evento iniciou-se com o habitual discurso da Presidente do IPAI, que realçou a importância da profissão de Auditor Interno e o desafio real, presente e futuro, da temática do Data Analytics para as organizações.

O Fórum deste ano contou igualmente com as intervenções da PwC e da EY, que abordaram a sua experiência e dos seus clientes na implementação dos Frameworks em Data Analytics, apresentando as melhores práticas internacionais e identificando as principais recomendações, para que as organizações evitem erros e deficiências mais comuns.

Durante os trabalhos, houve também oportunidade para o IPAI apresentar aos seus associados a nova estrutura das Normas Internacionais de Auditoria Interna do IIA, que será conhecida ainda neste trimestre, para posterior debate público, e com publicação da versão definitiva prevista para o final do ano - entrará em vigor passados 12 meses.

Em 2023, o IPAI continuará a promover a profissão do Auditor Interno em Portugal, com programas de eventos e de formação profissional, para os seus associados, parceiros, estudiosos e demais profissionais, abarcando não só a temática de Auditoria Interna, bem como, o papel da inovação e das tecnologias de Informação, o fenómeno da fraude, os modelos de governação das sociedades, a cultura organizacional, o controlo interno, a conduta ética, a gestão de risco e a conformidade regulamentar.