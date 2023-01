Bélgica. Três ursos morreram de frio dentro de um avião

Três ursos-beiçudos morreram de frio esta segunda-feira depois de terem sido deixados dentro de um avião no aeroporto de Liège, na Bélgica, esta segunda-feira.

A aeronave rumava do Peru ao Qatar mas ficou retida ne Bélgica devido a uma tempestade de neve, escreve a agência Reuters.

Dentro do avião encontravam-se nove ursos beiçudos, que são considerados uma espécie em vias de extinção, uma vez que, nos últimos anos, têm sido frequentemente capturados para serem domesticados e treinados como ursos dançarinos.

A ministra do bem-estar animai belga, Celine Tellier já se pronunciou sobre o caso e disse que o governo iria apurar "as responsabilidades e as sanções que serão tomadas".