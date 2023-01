Detidos após perseguição na A2 tinham 77 mil euros e estavam armados

Dois jovens de 21 e 23 anos foram detidos, no dia 26 de janeiro, depois de uma perseguição à viatura em que seguiam, na A2, realizada pelo Destacamento de Trânsito e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os outros dois ocupantes da viatura conseguiram fugir das autoridades.

A GNR revelou em comunicado esta sexta-feira, que a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária no sentido Sul/Norte naquela autoestrada.

Os militares abordaram uma viatura com quatro ocupantes e, o condutor desobedeceu à ordem de paragem, colocando-se em fuga.

O jovem seguido “pelo Itinerário Complementar n.º 1 (IC1), regressando novamente à A2, onde circulou em contramão, procurando fugir à viatura da Guarda e colocando em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizavam a via pública”, explicou a GNR.

As autoridades garantem ter desenvolvido “diligências policiais no sentido de cessar a fuga, continuando o suspeito a não acatar as ordens emanadas”. Mas, “foi possível intercetar a viatura em fuga já no interior da localidade de Grândola, quando se despistou”.

Foram ainda apreendidos 34 quilos de haxixe, o equivalente a 68 mil doses, bem como 77 mil euros em dinheiro, uma arma de fogo e uma arma branca.

Os suspeitos foram presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo o juiz decretado prisão preventiva de ambos, a medida de coação mais gravosa, avança a agência Lusa.