Avatar 2 é o quinto maior sucesso de bilheteira do mundo

‘Avatar: O Caminho da Água’ estreou nos cinemas portugueses no dia 15 de dezembro, colocando fim ao tempo de espera de milhares de pessoas que aguardavam com ansiedade a sua chegada. Agora, chegou ao quinto lugar nos maiores sucessos de bilheteira.

Até quinta-feira, o filme já havia arrecadado 2,054 mil milhões de dólares nas bilheteiras em todo o mundo, ultrapassando assim o filme ‘Vingadores: Guerra do Infinito’, que, no verão 2018, atingiu os 2,052 mil milhões no verão.

Assim, o realizador James Cameron conseguiu concretizar e superar a sua meta, quando disse que o novo filme, precisava tornar-se um dos mais rentáveis para alcançar o ponto de equilíbrio e justificar as sequelas ‘Avatar 4’ e ‘Avatar 5’, com data de estreia anunciada para 18 de dezembro de 2026 e 22 de dezembro de 2028.

Além deste filme se tornar o sexto filme na história do cinema a superar os 2 mil milhões de dólares nas bilheteiras, em apenas seis semanas de exibição, o realizador passa a ter três filmes no Top 5: ‘Avatar’, de 2009, com 2,92 mil milhões e em terceiro ‘Titanic’, de 1997, com 2,19 mil milhões.

‘Avatar: O Caminho da Água’ está nomeado para quatro Óscares, incluindo o de Melhor Filme.