JMJ. Altar para Para Francisco vai custar mais de 4 milhões de euros

O altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final das Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, vai custar 4,2 milhões de euros.

A informação foi revelada depois da SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana ter publicado o contrato celebrado com a Mota-Engil no Portal Base. O contrato terá sido assinado entre as duas empresas no início deste ano.

A construção do altar-palco deverá estar concluída entre os meses de junho e julho, com a abra a ser aprovada por ajuste direto num artigo que faz parte do Orçamento de Estado para 2023 e que se está relacionado com a organização da Jornada Mundial da Juventude.

O altar será colocado no Parque Tejo, junto à Ponte Vasco da Gama, o local escolhido para a cerimónia de encerramento do evento.

Até ao momento, mais de 400 mil jovens já se inscreveram na Jornada Mundial da Juventude. O evento vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto.