Tiroteio nos EUA faz nove mortos

Um tiroteio em Monterey Park, na Califórnia na noite de sábado, fez nove mortos e vários feridos, avança a Associated Press.

No local do ataque estavam milhares de pessoas a celebrar o Ano Novo Lunar. As autoridades locais dizem que receberam o alerta pelas 22h (6h em Lisboa), a dar conta da ocorrência.

De acordo com o sargento Bob Boese, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, citado pela AP, o suspeito é um homem.

O Los Angeles Times afirma que o tiroteio foi levado a cabo por um homem que tinha uma metralhadora e segundo o mesmo jornal, o dono de um restaurante contou que três pessoas lhe pediram abrigo e que trancasse a porta porque havia um homem na zona acompanhado de uma metralhadora.

De acordo com a BBC, as festividades na noite de sábado iriam terminar às 21h, hora local.

O festival Novo Ano Lunar decorre anualmente em Monterey Park, que tem uma população de cerca de 60.000 pessoas e abriga uma grande comunidade asiática.