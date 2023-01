Putin deixa claro: vitória da Rússia "é inevitável" e "está assegurada"

Vladimir Putin não deixou margem para dúvidas: a vitória da Rússia na invasão à Ucrânia “está assegurada”. A declaração do Presidente da Rússia foi feita esta quarta-feira perante veteranos de guerra e de representantes de organizações patriotas, na sequência das celebrações do 80.º aniversário do fim do cerco a Leningrado.

O líder russo afirmou também que Moscovo tem "todas as razões" para considerar o regime ucraniano "neonazi".

"Temos todas as razões para ajudar, incluindo com a ajuda das Forças Armadas, aquelas pessoas que se consideram parte da cultura russa", disse ainda, acrescentando que, “deste ponto de vista, atingir o objetivo final e a vitória é inevitável", frisou.

Para si, a vitória virá através da “unidade e solidariedade do povo russo", da “coragem e heroísmo dos combatentes" e do "trabalho do setor militar-industrial".

"Tudo o que estamos a fazer hoje, como parte da operação militar especial, é uma tentativa de parar esta guerra. Este é o significado da nossa operação - proteger as pessoas que vivem nesses territórios", referiu.

Vladimir Putin voltou a considerar o leste da Ucrânia como "território histórico" da Rússia, cuja perda Moscovo admitiu após o colapso soviético de 1991. A Rússia, disse, tinha tentado negociar um acordo pacífico antes de enviar tropas, mas "foi enganada".