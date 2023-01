Ex-presidente da Câmara de Espinho em prisão preventiva

O ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, e o empresário Francisco Pessegueiro vão ficar em prisão preventiva na sequência do Operação Vortéx.

As medidas de coação foram conhecidas este sábado, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC), tendo-lhes sido aplicada a mais gravosa.

Já na sexta-feira o Ministério Público (MP) tinha pedido que a medida de coação aplicada aos arguidos fosse esta, acabando hoje por se confirmar.

Os outros três arguidos - o chefe da divisão do Urbanismo José Costa, outro empresário e um arquiteto - foram ontem libertados, contudo, segundo fonte policial, podem ficar sujeitos a medidas de coação como suspensão de funções ou o pagamento de uma caução.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) divulgou um comunicado onde se lia que os cinco tinham sido detidos na sequência de cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários desta e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto.