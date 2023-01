Cinco pessoas esfaqueadas na Gare du Nord em Paris

Um homem feriu cinco pessoas esta quarta-feira na estação de comboios Gare du Nord, no centro de Paris, de acordo com o “Le Fígaro”. O ataque ocorreu por volta das 6h45 e as vítimas não correm perigo de vida, sofreram apenas ferimentos ligeiros.

Ainda não se sabe quais serão as motivações deste ataque. Segundo a mesma fonte, o suspeito já foi detido.

A circulação ferroviária na estação está interrompida, de acordo com a SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français), que informou que a polícia disparou sobre o suspeito, que se encontra em estado grave.

🟠 7h52

Intervention des forces de l'ordre à Paris Nord



Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de Paris Nord. La police aurait ouvert le feu contre une personne menaçante qui aurait blessé des clients en Gare du Nord. 1/2 — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 11, 2023

O ministro do interior de França Gerald Darmanin confirmou o ataque no Twitter, onde garante que o suspeito foi “rapidamente neutralizado” e agradeceu às forças policiais pela “reação eficaz”.