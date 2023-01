PSD acelera preparação do programa eleitoral e reúne Conselho Estratégico este sábado

Em plena crise governamental, o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, presidido por Pedro Duarte, reúne-se este sábado em Lisboa. Este órgão, que foi criado na liderança de Rui Rio e presidido pelo atual líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, conta agora com novas personalidades para cada uma das áreas temáticas que o líder do partido, Luís Montenegro, quer dar prioridade num futuro programa eleitoral.

De acordo com a informação divulgada pelo partido, o novo CEN estará dividido em 25 áreas temáticas, cada uma com um coordenador (13 mulheres e 12 homens), dos quais 15 são independentes. O PSD refere ainda que esta equipa conta com "membros reconhecidos tanto na vida académica como no mundo empresarial" e que o coordenador mais novo tem 25 anos e o mais velho 58.

Entre os nomes que compõem o órgão que se propõe a ser o "grande think tank do espaço não socialista", contam-se antigos governantes, ex-deputados e outras personalidades com relações conhecidas no espaço social-democrata. É o caso de Rita Alarcão Júdice, sócia da sociedade de Advogados PLMJ e filha de José Miguel Júdice, que ficará com a área da Habitação, ou de Joana Balsemão, Vereadora na Câmara Municipal de Cascais e filha de Francisco Pinto Balsemão, que ficará com o Ambiente e Sustentabilidade.

Emídio Guerreiro (deputado em várias legislaturas e secretario de Estado do Desporto e Juventude do XIX e XX Governo constitucional), Nuno Freitas (antigo deputado e vereador na Câmara Municipal de Coimbra), Nuno Encarnação (deputado em três legislaturas e filho do histórico autarca de Coimbra Carlos Encarnação) ou Miguel Castro Neto (que foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza de Passos Coelho), são outros dos novos coordenadores do CEN.

Quando se candidatou a líder do partido, na moção de estratégia, Montenegro propôs-se a elaborar nestes primeiros dois anos o programa eleitoral do PSD, com o CEN e as restantes estruturas do partido, para que, entre 2024 e 2026, o partido se concentre em apresentar as suas propostas. Contudo, com a atual situação política, pontuada pelas sucessivas demissões de membros do Executivo de António Costa, talvez estes prazos tenham de ser acelerados, até porque o Presidente da República já pressionou a oposição a ser mais ágil a afirmar-se como uma "alternativa forte e clara" ao Governo do PS.

A lista completa dos 25 novos coordenadores do CEN por área temática:

Agricultura e Alimentação

Margarida Oliveira

Professora Adjunta no Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária, ocupando atualmente o lugar de Subdiretora

Ambiente e Sustentabilidade

Joana Balsemão

Vereadora no Município de Cascais, onde é responsável pelas políticas de ambiente, descarbonização e Cidadania e Participação

Assuntos do Mar

Fátima Castro Moreira

Professora universitária

Cidades, Comunidades e Coesão Territorial

Miguel Castro Neto

Diretor da NOVA Information Management School da Universidade NOVA de Lisboa

Ciência e Ensino Superior

Paula Vaz Freire

Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Cultura

Nuno Encarnação

Diretor do centro de empresas de Setúbal no Banco BPI, desde setembro de 2016

Defesa Nacional

Ana Isabel Xavier

Professora Associada em Relações Internacionais na UAL e ISCTE

Desporto

Emídio Guerreiro

Gestor em diferentes empresas privadas

Diversidade, Inclusão e Igualdade de Género

Marta Alegrias

Secretária-Geral Executiva na ATIC Associação Técnica da Indústria de Cimento

Economia e Empresas

Cristina Vaz Tomé

Professora convidada de Ética e Responsabilidade Social na CLSBE

Educação e Formação

Vânia Neto

Education Skills & Learning Lead na Microsoft Western Europe

Empreendedorismo, Inovação e Digitalização

Inês Domingos

Economista e docente na Católica School of Business and Economics

Energia

Celso Leão

Administrador e fundador da empresa espanhola Ertec Iberia, SL. desde 2019

Finanças Públicas e Segurança Social

Filipa Alarcão

Investment Manager na Horizon Equity Partners

Habitação

Rita Alarcão Júdice

Sócia da sociedade de Advogados PLMJ desde 2013, onde é co-coordenadora da área de Imobiliário e Turismo

Investimento e Fundos Estruturais

Rui Freitas

Administrador do Grupo Media Capital e Presidente do Conselho de Administração da Swipe New

Justiça e Regulação

Raquel Brízida Castro

Professora Auxiliar, Subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogada na Pais de Vasconcelos e Associados

Longevidade e bem-estar

Ana Gabriela Cabilhas

Presidente da Federação Académica do Porto

Política Externa, Diáspora e Assuntos Europeus

Nuno Sampaio

Professor Auxiliar e Investigador Integrado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa

Políticas Sociais e Trabalho

João Cerejeira

Professor de Economia na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Saúde

Nuno Freitas

Médico Anestesiologista

Segurança e Proteção Civil

Rui Rocha

Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ansião e Presidente da Direcção da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria

Serviços Públicos e Reforma do Estado

João Rui Ferreira

Diretor-geral da APCOR e Presidente da Filcork - Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça

Transportes e Infraestruturas

Tiago Souza d’Alte

Docente em cursos de licenciatura e pós-graduados em Direito

Turismo e Serviços

Gonçalo Marques Oliveira

Membro da Comissão Executiva e CIO do Pestana Hotel Group