Luanda. Três pessoas encontradas mortas com sinais de espancamento

Três homens foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira, no interior de uma residência, em Zango, município de Viana, em Luanda, capital angolana.

De acordo com testemunhas ouvidas no local, as vítimas, todos homens, trabalhadores de uma empresa que trabalha com sucatas, foram encontrados com sinais de espancamento e ferimentos.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o proprietário daquele local disse que os criminosos levaram duas motorizadas, dinheiro e a arma do segurança.

No balanço da quadra festiva, a Polícia Nacional de Angola adiantou ter registado 21 homicídios, a maioria com recurso a arma de fogo.

Orlando Bernardo, porta-voz do comando de asseguramento da quadra festiva da polícia, disse que mais de 70% dos assassínios foram praticados por pessoas próximas das vítimas, "intramuros, propriamente em ambiente familiar, e em circunstâncias que escapam à vigilância policial".

No que toca a acidentes de viação, contabilizaram-se um total de 88, que resultaram em 16 mortos e 69 feridos.