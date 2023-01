Quase nas 13 horas de espera nas urgências do Hospital de Santa Maria

O tempo médio de espera para doentes urgentes nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era, pelas 14h45 desta terça-feira, quase de 13 horas.

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelas 14h45, encontravam-se 56 pessoas a aguardar o atendimento urgente (com pulseira amarela), após a triagem na urgência central, com um tempo médio de espera de 12 horas e 42 minutos.

Estavam ainda 35 pessoas consideras menos urgentes (com pulseira verde), que aguardavam 5 horas e 43 minutos.

O tempo de espera médio para os casos muito urgentes (com pulseira laranja) era de cerca de uma hora e 14 minutos.

Já no Hospital de São Francisco Xavier, o tempo médio de espera era bastante inferior, com uma hora e 53 minutos para os casos urgentes (nove pessoas) e 56 minutos para os casos menos urgentes (10 doentes).

Por outro lado, no São José, o tempo de espera para os doentes urgentes era de uma hora e 5 minutos e de 32 minutos para os doentes menos urgentes.