Dani Alves acusado de assédio sexual em Barcelona

O jogador brasileiro, Dani Alves, está a ser investigado pela polícia da Catalunha, após uma denúncia de um alegado caso de assédio sexual a uma mulher, no passado dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona.

O jornal espanhol ABC diz que a mulher apresentou queixa depois do lateral-direito ter forçado contacto sexual com ela durante uma festa, contra a sua vontade e acusou mesmo o jogador dos Pumas de ter colocado a mão dentro da sua roupa interior. A polícia ainda foi chamada ao local, mas Alves já não se encontrava no espaço de diversão noturna.

Os representantes de Dani Alves negam as acusações de assédio sexual.