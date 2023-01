NBA. Gigante de 'mãos quentes'

por João Sena

O basquetebolista Luka Doncic (Dallas Mavericks) entrou esta semana para a história da NBA ao ser o primeiro jogador a conseguir um triplo-duplo com 60 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências. O jogador de 23 anos tornou-se o mais jovem da história a conquistar um triplo-duplo de 60 pontos. Esta performance de outro mundo aconteceu no jogo em que a sua equipa venceu os New York Knicks por 126-121. A designação triplo-duplo é usada quando um jogador consegue fazer dez ou mais pontos em três das cinco categorias: pontos, recuperações, assistências, interceções e lançamentos, e é uma das maiores conquistas individuais no basquetebol.

O esloveno está a fazer uma temporada impressionante, com desempenhos individuais de elevada qualidade, e está bem lançado para ser eleito o melhor jogador da NBA e receber o tão desejado troféu Michael Jordan. O último jogo foi demais. Os Mavericks perdiam por nove pontos a 33 segundos do fim e Doncic conseguiu empatar a partida a 115 pontos no último segundo de jogo.

O esloveno converteu o primeiro lance livre, decidiu falhar propositadamente o segundo para depois recuperar a posse de bola e converter um lançamento de dois pontos que empatou a partida e deu forma ao famoso triplo-duplo com uma combinação que fica na história da NBA. No final, festejou de forma efusiva «achei que tínhamos ganho, só depois é que vi que o jogo estava empatado. Não sabia o que fazer», disse o número 77 dos Mavericks. No prolongamento, a equipa de Dallas ganhou vantagem, Doncic marcou sete dos 11 pontos, e garantiu a vitória num jogo fantástico, que teve outro registo para a história da NBA. Nos últimos 20 anos nenhuma equipa que estivesse a perder por nove pontos a 35 segundos do fim conseguiu vencer. Um triunfo incrível que se deve muito ao show Doncic. O jogador dos Mavericks tinha realizado seis partidas com triplo-duplo de 40 pontos, mas foi a primeira vez que chegou aos 60 pontos, igualando o recorde de James Harden do triplo-duplo com mais pontos na NBA conseguido em 2018 quando jogava nos Houston Rockets. «A história do jogo é escrita pelos jogadores e Luka fez algo que nunca ninguém tinha feito. Houve alguns grandes jogadores antes dele, mas libertou-se e provou que tem o seu próprio mundo», admitiu o treinador Jason Kidd. O adversário direto que ficou na sombra de Doncic estava destroçado no final do jogo. «Juro que tentei acompanhar e parar o Luka em todas as ações ofensivas, mas ele é esperto com e sem bola. É um dos melhores jogadores desta liga, tenho de lhe tirar o chapéu» disse o defesa Quentin Grimes. Foi uma noite estranha para o jogador dos Knicks que foi apanhado pelo furação Doncic, mas no ataque esteve perfeito e marcou 33 pontos.